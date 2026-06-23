Conférence-lecture Médiathèque Jacques Demy Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 – 15:30

Gratuit : oui Adulte

Paul Verlaine, une conférence inédite d’un poète nantais méconnu, Émile Boissier (1870 – 1905)Par le poète Éric Simon, préfacier de la publication du texte de la conférence d’Émile Boissier aux éditions des Sources et des Livres (2025), avec la participation de la diseuse Éliane Hervé.Qui étaient Paul Verlaine et Émile Boissier ? Verlaine est un nom, un poème à lui seul, une légende littéraire. Émile Boissier était un poète de Nantes. Son œuvre demeure presque secrète. Et pourtant, quels poèmes ! Boissier a bien connu Verlaine, dans les derniers mois de la vie de celui-ci. Il en a retiré un témoignage poignant. Cette conférence, donnée à Boulogne, en 1896, et dont la médiathèque de Nantes possède le fac-similé.

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/



Afficher la carte du lieu Médiathèque Jacques Demy et trouvez le meilleur itinéraire

