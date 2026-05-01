Lorris

Conférence lecture Survivre, notre ultime sabotage

Lorris Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 15:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Conférence lecture Survivre, notre ultime sabotage

Conférence lecture Survivre, notre ultime sabotage à 15h. Réservation conseillée. Tel. 02 38 94 84 19 .

Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 94 84 19

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English :

Conference-reading Survival, our ultimate sabotage

L’événement Conférence lecture Survivre, notre ultime sabotage Lorris a été mis à jour le 2026-05-02 par OT GATINAIS SUD