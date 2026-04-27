Spectacle L’affaire de la Dame Blanche Lorris
Spectacle L’affaire de la Dame Blanche Lorris dimanche 17 mai 2026.
Lorris
Spectacle L’affaire de la Dame Blanche
Lorris Loiret
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-17
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-05-17
Spectacle L’affaire de la Dame Blanche
Spectacle L’affaire de la Dame Blanche , une enquête du commissaire menottes. Tarif 10€, demi tarif pour les moins de 12 ans. Les mercredis, vendredis et samedis à 20h00 et les dimanches à 15h. Uniquement sur réservation au 02 38 55 87 36 10 .
Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 55 87 36
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English :
L’affaire de la Dame Blanche show
L’événement Spectacle L’affaire de la Dame Blanche Lorris a été mis à jour le 2026-04-27 par OT GATINAIS SUD
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