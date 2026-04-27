Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Spectacle L’affaire de la Dame Blanche Lorris

Spectacle L’affaire de la Dame Blanche Lorris

Spectacle L’affaire de la Dame Blanche Lorris dimanche 17 mai 2026.

Ville : 45260 Lorris

Département : Loiret

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif

Lorris

Spectacle L’affaire de la Dame Blanche

Lorris Loiret

Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-17
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-05-17

Spectacle L’affaire de la Dame Blanche
Spectacle L’affaire de la Dame Blanche , une enquête du commissaire menottes. Tarif 10€, demi tarif pour les moins de 12 ans. Les mercredis, vendredis et samedis à 20h00 et les dimanches à 15h. Uniquement sur réservation au 02 38 55 87 36 10  .

Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 55 87 36 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’affaire de la Dame Blanche show

L’événement Spectacle L’affaire de la Dame Blanche Lorris a été mis à jour le 2026-04-27 par OT GATINAIS SUD

À voir aussi à Lorris (Loiret)