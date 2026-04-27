Lorris

Spectacle L’affaire de la Dame Blanche

Lorris Loiret

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-17

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-05-17

Spectacle L’affaire de la Dame Blanche

Spectacle L’affaire de la Dame Blanche , une enquête du commissaire menottes. Tarif 10€, demi tarif pour les moins de 12 ans. Les mercredis, vendredis et samedis à 20h00 et les dimanches à 15h. Uniquement sur réservation au 02 38 55 87 36 10 .

Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 55 87 36

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English :

L’affaire de la Dame Blanche show

L’événement Spectacle L’affaire de la Dame Blanche Lorris a été mis à jour le 2026-04-27 par OT GATINAIS SUD