Lecture Marie Claude Vaillant Couturier ou le muguet des déportés Lorris
Lecture Marie Claude Vaillant Couturier ou le muguet des déportés Lorris dimanche 10 mai 2026.
Lorris
Lecture Marie Claude Vaillant Couturier ou le muguet des déportés
Lorris Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 15:00:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Lecture Marie Claude Vaillant Couturier ou le muguet des déportés
Lecture adaptée de la pièce de théâtre de Jean-Pierre Thiercelin Marie-Claude Vaillant-Couturier ou le muguet des déportés . A 15h. Réservation conseillée. Tel. 02 38 94 84 19 .
Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 94 84 19
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English :
Reading Marie Claude Vaillant Couturier ou le muguet des déportés (Marie Claude Vaillant Couturier or the lily of the deportees)
L’événement Lecture Marie Claude Vaillant Couturier ou le muguet des déportés Lorris a été mis à jour le 2026-05-02 par OT GATINAIS SUD
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