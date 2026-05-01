Lorris

Lecture Marie Claude Vaillant Couturier ou le muguet des déportés

Lorris Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 15:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Lecture Marie Claude Vaillant Couturier ou le muguet des déportés

Lecture adaptée de la pièce de théâtre de Jean-Pierre Thiercelin Marie-Claude Vaillant-Couturier ou le muguet des déportés . A 15h. Réservation conseillée. Tel. 02 38 94 84 19 .

Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 94 84 19

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English :

Reading Marie Claude Vaillant Couturier ou le muguet des déportés (Marie Claude Vaillant Couturier or the lily of the deportees)

L’événement Lecture Marie Claude Vaillant Couturier ou le muguet des déportés Lorris a été mis à jour le 2026-05-02 par OT GATINAIS SUD