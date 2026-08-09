Informations pratiques

Saint-Jean-de-Fos

CONFÉRENCE L’ENSEIGNEMENT EN FRANCE AU XIXE SIÈCLE, LE CAS DE LA LANGUE FRANÇAISE

17 Rue Jules Ferry Saint-Jean-de-Fos Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, assistez à une conférence de Pierre Boutan, spécialiste de l’histoire de l’enseignement.

Dans le cadre de l’exposition Les Écoles de Saint-Jean-de-Fos autrefois , réalisée par l’association Lo Picart à l’occasion des journées européennes du patrimoine 2026, assistez à une conférence de Pierre Boutan, spécialiste de l’histoire de l’enseignement.

Dans la France du XIXème siècle, le développement évident de la scolarisation tout au long du siècle pose aussi des questions sur les contenus d’enseignement, avec en premier lieu celui de la langue nationale.

Cette conférence, qui a lieu sous le préau de l’école primaire publique, vient compléter l’exposition présentée à la salle de la Bugade, place de la Mairie. .

17 Rue Jules Ferry Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 72 97

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English :

As part of European Heritage Days, attend a lecture by Pierre Boutan, an expert in the history of education.

L’événement CONFÉRENCE L’ENSEIGNEMENT EN FRANCE AU XIXE SIÈCLE, LE CAS DE LA LANGUE FRANÇAISE Saint-Jean-de-Fos a été mis à jour le 2026-08-04 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT