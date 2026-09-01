Informations pratiques

Saint-Jean-de-Fos

VISITE GUIDÉE DU VILLAGE DE SAINT-JEAN-DE-FOS

6 Avenue du Monument Saint-Jean-de-Fos Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Partez à la découverte de Saint-Jean-de-Fos, un village façonné par des siècles de tradition potière et labellisé Ville et Métiers d’Art .

Partez à la découverte de Saint-Jean-de-Fos, un village façonné par des siècles de tradition potière et labellisé Ville et Métiers d’Art . Au fil des ruelles médiévales, découvrez les ateliers, les fours et les lieux qui témoignent d’un savoir-faire reconnu depuis le Moyen Âge. La visite vous mènera également devant la célèbre Maison aux Masques, dont l’étonnante façade intrigue les visiteurs depuis des décennies. Entre patrimoine bâti, anecdotes et histoire des artisans, vous comprendrez comment la terre et le feu ont modelé l’identité du village. Des échoppes de potiers aux places ombragées, chaque étape révèle le lien étroit entre architecture, artisanat et vie quotidienne. Une immersion passionnante au cœur d’un village où la poterie demeure plus que jamais un art de vivre. .

6 Avenue du Monument Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 58 83 oti@saintguilhem-valleeherault.fr

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English : VISITE GUIDÉE DU VILLAGE DE SAINT-JEAN-DE-FOS

Set out to explore Saint-Jean-de-Fos, a village shaped by centuries of pottery tradition and designated a “Ville et Métiers d’Art” (City of Arts and Crafts).

L’événement VISITE GUIDÉE DU VILLAGE DE SAINT-JEAN-DE-FOS Saint-Jean-de-Fos a été mis à jour le 2026-08-11 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT