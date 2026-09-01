LES MERCREDIS MODELAGE Saint-Jean-de-Fos
mercredi 16 septembre 2026 · Saint-Jean-de-Fos
Informations pratiques
Saint-Jean-de-Fos
LES MERCREDIS MODELAGE
6 Avenue du Monument Saint-Jean-de-Fos Hérault
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16
fin : 2026-10-14
Date(s) :
2026-09-16 2026-09-30 2026-10-14 2026-11-04 2026-11-18 2026-12-02 2026-12-16
Laissez libre cours à votre imagination en explorant toutes les sensations qu’offre la poterie.
Laissez libre cours à votre imagination en explorant toutes les sensations qu’offre la poterie. Guidé pas à pas par un animateur, vous découvrez les techniques ancestrales du modelage et apprenez à donner forme à la terre.
A partir de 5 ans pour les ateliers de modelage la présence d’un adulte, participant et payant à l’atelier, est demandée pour toute inscription d’un enfant de 5 à 10 ans inclus.
Dans le cas où le ou les enfants de moins de 10 ans ne sont pas accompagnés d’au moins un adulte ayant effectué une réservation, l’accès à l’atelier ne sera pas autorisé.
• Tablier et matériel fournis (nettoyage régulier)
• A l’issue de l’atelier, les participants peuvent emporter leur création ou la laisser pour une cuisson (délais de 3 semaines environ).
• Entrée au parcours offerte pour toute inscription aux animations (le jour J ou ultérieurement sur délivrance d’une invitation sans date).
• Tous les ateliers sont encadrés par un animateur potier .
6 Avenue du Monument Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 58 83
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English : LES MERCREDIS MODELAGE
Let your imagination run wild as you explore all the sensations pottery has to offer.
L’événement LES MERCREDIS MODELAGE Saint-Jean-de-Fos a été mis à jour le 2026-08-17 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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