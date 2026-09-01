Informations pratiques

Saint-Jean-de-Fos

FÊTE DU COUSCOUS

6 Rue de l’Horloge Saint-Jean-de-Fos Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

La Fête du Couscous, organisée par Hamid et l’Hostel Le Diablotin !

La Fête du Couscous, 2ème édition, organisée par Hamid et l’Hostel Le Diablotin, vous invite à nouveau à partager un moment de convivialité où les cultures se rencontrent le 13 septembre 2026 à partir de 17h !

Au programme

Des ateliers de henné et de cuisine

Exposition photo

Contes pour petits et grands à partir de 17h

Salon de thé avec gâteaux dès 17h

Un grand couscous maison dès 18h30. ⚠️ Réservation du repas du soir au 07 79 88 93 87, 10 € l’assiette.

Programmation musicale à venir. Musique garantie de 17h à 22h30 ! .

6 Rue de l’Horloge Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie +33 7 79 88 93 87 hosteldiablotin@gmail.com

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English : FÊTE DU COUSCOUS

The Couscous Festival, organized by Hamid and Hostel Le Diablotin!

L’événement FÊTE DU COUSCOUS Saint-Jean-de-Fos a été mis à jour le 2026-08-17 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT