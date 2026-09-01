Informations pratiques

Saint-Jean-de-Fos

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE VISITE GUIDÉE ARGILEUM

6 Avenue du Monument Saint-Jean-de-Fos Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Poussez les portes d’Argileum avec Lucien, guide-conférencier et géo-médiateur, et partez à la découverte d’un savoir-faire emblématique de Saint-Jean-de-Fos. Cette visite vous plonge dans l’histoire de la poterie vernissée, façonnée depuis des siècles grâce à l’argile locale et au talent des artisans.

Poussez les portes d’Argileum avec Lucien, guide-conférencier et géo-médiateur, et partez à la découverte d’un savoir-faire emblématique de Saint-Jean-de-Fos. Cette visite vous plonge dans l’histoire de la poterie vernissée, façonnée depuis des siècles grâce à l’argile locale et au talent des artisans. Découvrez les gestes, les techniques et les secrets de fabrication qui ont fait la renommée du village. Objets du quotidien, créations artistiques et témoignages d’anciens potiers racontent l’évolution de ce métier d’art. Une expérience vivante et interactive pour comprendre comment la terre, l’eau, le feu et la main de l’Homme donnent naissance à des pièces uniques. Une visite incontournable pour petits et grands, au cœur d’un patrimoine toujours vivant.

Samedi 19 septembre

15h30

Rdv Arigleum

Durée 1h

Jauge 20

>> Gratuit << . 6 Avenue du Monument Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE VISITE GUIDÉE ARGILEUM

On the occasion of the European Heritage Days, come and visit Argileum: Accompanied by a guide, you’ll follow the steps involved in making a piece of pottery.

L’événement JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE VISITE GUIDÉE ARGILEUM Saint-Jean-de-Fos a été mis à jour le 2026-08-09 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT