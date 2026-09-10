Conférence Les anomalies de la nature Place du Vieux Marché Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Conférence Les anomalies de la nature

Place du Vieux Marché Muséum Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 18:00:00

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

Et si les créatures les plus extraordinaires étaient aussi les moins connues ? Des glaces de l’Antarctique aux forêts amazoniennes, en passant par les îles du Pacifique, cette conférence vous emmène à la rencontre d’arthropodes rares, énigmatiques et parfois presque insaisissables. Une invitation à découvrir les nombreuses zones d’ombre qui subsistent encore dans notre connaissance du vivant.

Notre monde est mystérieux et demeure encore largement méconnu. Si près de 2 millions d’espèces vivantes ont été décrites à ce jour, les scientifiques estiment qu’il pourrait en exister plus du triple. Parmi ces espèces déjà connues, certaines n’ont été observées qu’une seule fois. D’autres n’ont jamais été photographiées vivantes. Certaines ne sont connues que par des restes retrouvés dans l’estomac de prédateurs. Quant à d’autres encore, leur existence reste à confirmer.

Avec plus d’un million d’espèces décrites, les arthropodes constituent le groupe le plus diversifié du monde vivant. Dans le cadre de l’exposition Anima(Ex)Musica, partez à la découverte de trois histoires d’arthropodes intrigants, méconnus ou surprenants.

Accompagné de Gaëlle Beau, chargée des collections de Sciences de la Vie au Muséum, vous voyagerez des terres glacées de l’Antarctique à la forêt amazonienne, en passant par les îles du Pacifique, à la rencontre de ces créatures dont nous savons encore si peu.

Un voyage tout public au cœur du mystère, de la curiosité et de l’inconnu.

Durée 1h

Réservation obligatoire .

Place du Vieux Marché Muséum Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 41 37 28 museum@lehavre.fr

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English : Conférence Les anomalies de la nature

L’événement Conférence Les anomalies de la nature Le Havre a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie