Cabrerets

Conférence Les cabanes en os de mammouth

Cabrerets Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:30:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Le musée de préhistoire du Quercy à Cabrerets, accueille pour sa première conférence de l’année deux chercheurs qui travaillent depuis des décennies en Ukraine.

Ils viendront présenter leurs travaux menés sur le site de Gontsy où des vestiges spectaculaires ont été découvert à la fin du XIXe siècle

Le musée de préhistoire du Quercy à Cabrerets, accueille pour sa première conférence de l’année deux chercheurs qui travaillent depuis des décennies en Ukraine.

Ils viendront présenter leurs travaux menés sur le site de Gontsy où des vestiges spectaculaires ont été découvert à la fin du XIXe siècle. Les cabanes en os de mammouths sont sans doute les habitats les plus spectaculaires de la fin du paléolithique en Europe.

Sur le site de Gontsy ce sont 7 cabanes étonnamment bien conservées, dont 5 se trouvent sous un grand abri de protection, qui ont été mises au jour. Après 25 années de fouilles, les préhistoriens ont étudié cette zone d’habitat mais ils ont pu aussi fouiller le reste du site et révéler différentes aires d’activités (fosses, foyers, dépotoirs, zone de dépeçage…).

Gontsy est le premier site à livrer le fonctionnement d’un système de chasseurs cueilleurs dans une économie de ressource alimentaire, basée principalement sur le mammouth, le renne, le bison et le cheval.

Daté d’il y a 15 000 ans environ, ce site illustre la culture du Mézinien, située dans le bassin du fleuve Dniepr, au moment du commencement du processus d’extinction climatique du mammouth.

La conférence sera donnée par Lioudmila Iakovleva, Directrice de recherches Institut d’Archéologie, Académie Nationale des Sciences d’Ukraine, et François Djindjian Professeur honoraire Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne.

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Cabrerets 46330 Lot Occitanie +33 5 65 31 27 05 musee@pechmerle.com

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English :

The Musée de Préhistoire du Quercy in Cabrerets welcomes two researchers who have been working in Ukraine for decades for its first conference of the year.

They will present their work at the Gontsy site, where spectacular remains were discovered at the end of the 19th century

L’événement Conférence Les cabanes en os de mammouth Cabrerets a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Cahors Vallée du Lot