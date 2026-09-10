UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Metz

Conférence Les cantiques du Cantique Archives Municipales Cloître des Récollets Metz

mercredi 2 décembre 2026 · Archives Municipales Cloître des Récollets · Metz

Conférence Les cantiques du Cantique Archives Municipales Cloître des Récollets Metz

Informations pratiques

Début
mercredi 2 décembre 2026
Fin
mercredi 2 décembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Archives Municipales Cloître des Récollets
Adresse
1 rue des Récollets
Ville
57000 Metz
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Metz

Conférence Les cantiques du Cantique

Archives Municipales Cloître des Récollets 1 rue des Récollets Metz Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-12-02 15:00:00
fin : 2026-12-02 16:00:00

Date(s) :
2026-12-02

Conférence de André-Pierre Syren, conservateur général honoraire, membre de l’Académie nationale de Metz.Tout public
0  .

Archives Municipales Cloître des Récollets 1 rue des Récollets Metz 57000 Moselle Grand Est +33 800 89 18 91 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lecture by André-Pierre Syren, Honorary Chief Curator and member of the National Academy of Metz.

L’événement Conférence Les cantiques du Cantique Metz a été mis à jour le 2026-08-27 par AGENCE INSPIRE METZ

À voir aussi à Metz (Moselle)