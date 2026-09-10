Conférence Les cantiques du Cantique Archives Municipales Cloître des Récollets Metz
mercredi 2 décembre 2026 · Archives Municipales Cloître des Récollets · Metz
Informations pratiques
Metz
Conférence Les cantiques du Cantique
Archives Municipales Cloître des Récollets 1 rue des Récollets Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-12-02 15:00:00
fin : 2026-12-02 16:00:00
Date(s) :
2026-12-02
Conférence de André-Pierre Syren, conservateur général honoraire, membre de l’Académie nationale de Metz.Tout public
0 .
Archives Municipales Cloître des Récollets 1 rue des Récollets Metz 57000 Moselle Grand Est +33 800 89 18 91
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Lecture by André-Pierre Syren, Honorary Chief Curator and member of the National Academy of Metz.
L’événement Conférence Les cantiques du Cantique Metz a été mis à jour le 2026-08-27 par AGENCE INSPIRE METZ
À voir aussi à Metz (Moselle)
- Concert d’ouverture de saison L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz 10 septembre 2026
- Spectacle Nuit d’ivresse La Comédie de Metz Metz 10 septembre 2026
- Festival Les Terres de Jim Quartier Magny Metz 11 septembre 2026
- Les Chambres d’agriculture aux Terres de Jim 2026, Magny, Metz (57), Metz 11 septembre 2026
- Exposition Degrés Est Aurélie Jouanen FRAC Lorraine Metz 11 septembre 2026