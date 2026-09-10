Conférence Les cantiques du Cantique Archives Municipales Cloître des Récollets Metz

Informations pratiques

Metz

Conférence Les cantiques du Cantique

Archives Municipales Cloître des Récollets 1 rue des Récollets Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-12-02 15:00:00

fin : 2026-12-02 16:00:00

Date(s) :

2026-12-02

Conférence de André-Pierre Syren, conservateur général honoraire, membre de l’Académie nationale de Metz.Tout public

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Archives Municipales Cloître des Récollets 1 rue des Récollets Metz 57000 Moselle Grand Est +33 800 89 18 91

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English :

Lecture by André-Pierre Syren, Honorary Chief Curator and member of the National Academy of Metz.

L’événement Conférence Les cantiques du Cantique Metz a été mis à jour le 2026-08-27 par AGENCE INSPIRE METZ