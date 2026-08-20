Conférence : « LES CERAMIQUES DROMOISES ET LEURS ARTISANS DU 17e SIECLE A NOS JOURS », Maison de la Céramique, Saint-Uze
dimanche 20 septembre 2026 · Maison de la Céramique · Saint-Uze
Informations pratiques
Conférence : « LES CERAMIQUES DROMOISES ET LEURS ARTISANS DU 17e SIECLE A NOS JOURS » Dimanche 20 septembre, 16h00 Maison de la Céramique Drôme
Limité à 30 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Conférence : « LES CERAMIQUES DROMOISES ET LEURS ARTISANS DU 17e SIECLE A NOS JOURS »
Par FLORIAN BOUTHRIN, doctorant en histoire moderne au LARHRA
Dimanche 20 septembre 2026 à 16h00
A la Maison de la Céramique de Saint-Uze
Entrée libre – Réservation obligatoire : 04 75 03 98 01 ou contact@territoire-ceramique.com
Les céramiques publicitaires en Drôme des Collines témoignent de l’importance de sa renommée, sur le territoire national comme international.
Pourtant, ces objets ne datent pas du 19e siècle mais prennent leur essor au 17e siècle, avant de se diversifier au 18e siècle.
Sans parler de publicité, la Drôme attire de loin et diversifie ses productions : tout cela est permis grâce à ses artisans.
Conférence présentée dans le cadre de l’exposition temporaire de la Maison de la Céramique : « Des céramiques qu’on réclame ! » Les objets publicitaires en Drôme des Collines
Maison de la Céramique Place du 8 mai 1945, 26240 Saint-Uze Saint-Uze 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 03 98 01 http://www.territoire-ceramique.com [{« type »: « phone », « value »: « 04 75 03 98 01 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@territoire-ceramique.com »}] [{« link »: « mailto:contact@territoire-ceramique.com »}] Grès, faïence, porcelaine sont autant de mots représentants des objets en céramique que nous utilisons tous les jours … Savez-vous ce qui les différencie les uns des autres ?
Découvrez l’histoire de la céramique en Drôme des Collines, mais également les productions locales, notamment les incontournables « Bleus de Saint-Uze ».
La matière, la fabrication, le décor des céramiques, et leurs multiples utilisations n’auront plus de secret pour vous !
Conférence : « LES CERAMIQUES DROMOISES ET LEURS ARTISANS DU 17e SIECLE A NOS JOURS »
© Revol, Saint-Uze
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