Grand Vide-Greniers Square des 4 Saisons Saint-Uze
samedi 19 septembre 2026 · Square des 4 Saisons · Saint-Uze
Informations pratiques
Saint-Uze
Grand Vide-Greniers
Square des 4 Saisons Parking du Square des 4 Saisons Saint-Uze Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 08:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Le rendez-vous des bonnes affaires sur le parking du Square des 4 Saisons. Vente au déballage, site sonorisé avec speaker, buvette et restauration sur place. Entrée libre.
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Square des 4 Saisons Parking du Square des 4 Saisons Saint-Uze 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 27 48 03 comitefoire.saintuze@gmail.com
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English :
The place to find great deals in the Square des 4 Saisons parking lot. Clearance sale, with a sound system and an announcer, plus a refreshment stand and food available on site. Free admission.
L’événement Grand Vide-Greniers Saint-Uze a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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