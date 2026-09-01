UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Uze

Grand Vide-Greniers Square des 4 Saisons Saint-Uze

samedi 19 septembre 2026 · Square des 4 Saisons · Saint-Uze

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
Square des 4 Saisons
Adresse
Parking du Square des 4 Saisons
Ville
26240 Saint-Uze
Département
Drôme
Tarif

Saint-Uze

Grand Vide-Greniers

Square des 4 Saisons Parking du Square des 4 Saisons Saint-Uze Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 08:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Le rendez-vous des bonnes affaires sur le parking du Square des 4 Saisons. Vente au déballage, site sonorisé avec speaker, buvette et restauration sur place. Entrée libre.
  .

Square des 4 Saisons Parking du Square des 4 Saisons Saint-Uze 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 27 48 03  comitefoire.saintuze@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The place to find great deals in the Square des 4 Saisons parking lot. Clearance sale, with a sound system and an announcer, plus a refreshment stand and food available on site. Free admission.

L’événement Grand Vide-Greniers Saint-Uze a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche

À voir aussi à Saint-Uze (Drôme)