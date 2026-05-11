Conférence les chauves-souris, gardiennes secrètes de nos écosystèmes. Vignerons des Terres Secrètes Prissé
Conférence les chauves-souris, gardiennes secrètes de nos écosystèmes. Vignerons des Terres Secrètes Prissé dimanche 17 mai 2026.
Prissé
Conférence les chauves-souris, gardiennes secrètes de nos écosystèmes.
Vignerons des Terres Secrètes 158 Rue des Grandes Vignes Prissé Saône-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 18:00:00
fin : 2026-05-17 19:30:00
Date(s) :
2026-05-17
Les Vignerons des Terres Secrètes vous invitent à une conférence passionnante autour d’un acteur discret mais essentiel de nos écosystèmes
Animée par Alexandre Cartier, de l’Observatoire de la faune et de la flore en Bourgogne, cette rencontre mettra à l’honneur la chauve-souris, véritable alliées de nos vignes.
Au programme
-Comprendre le rôle essentiel des chauves-souris dans nos écosystèmes,
-Découvrir pourquoi elles sont précieuses pour la vigne,
-Apprendre comment les préserver et favoriser leur présence.
Une conférence accessible à tous, pour mieux connaître et protéger ce petit mammifère fascinant.
À l’issue de la conférence, un verre de l’amitié vous sera offert avec les vins de la cave.
Venez nombreux pour allier découverte, nature et convivialité ! .
Vignerons des Terres Secrètes 158 Rue des Grandes Vignes Prissé 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Conférence les chauves-souris, gardiennes secrètes de nos écosystèmes.
L’événement Conférence les chauves-souris, gardiennes secrètes de nos écosystèmes. Prissé a été mis à jour le 2026-05-05 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)