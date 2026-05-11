Conférence les chauves-souris, gardiennes secrètes de nos écosystèmes. Vignerons des Terres Secrètes Prissé

Prissé

Conférence les chauves-souris, gardiennes secrètes de nos écosystèmes.

Vignerons des Terres Secrètes 158 Rue des Grandes Vignes Prissé Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 18:00:00

fin : 2026-05-17 19:30:00

Date(s) :

2026-05-17

Les Vignerons des Terres Secrètes vous invitent à une conférence passionnante autour d’un acteur discret mais essentiel de nos écosystèmes

Animée par Alexandre Cartier, de l’Observatoire de la faune et de la flore en Bourgogne, cette rencontre mettra à l’honneur la chauve-souris, véritable alliées de nos vignes.

Au programme

-Comprendre le rôle essentiel des chauves-souris dans nos écosystèmes,

-Découvrir pourquoi elles sont précieuses pour la vigne,

-Apprendre comment les préserver et favoriser leur présence.

Une conférence accessible à tous, pour mieux connaître et protéger ce petit mammifère fascinant.

À l’issue de la conférence, un verre de l’amitié vous sera offert avec les vins de la cave.

Venez nombreux pour allier découverte, nature et convivialité ! .

Vignerons des Terres Secrètes 158 Rue des Grandes Vignes Prissé 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Conférence les chauves-souris, gardiennes secrètes de nos écosystèmes.

L’événement Conférence les chauves-souris, gardiennes secrètes de nos écosystèmes. Prissé a été mis à jour le 2026-05-05 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)