Informations pratiques

Langogne

CONFÉRENCE LES CHIENS DE PROTECTION DES TROUPEAUX

23 Rue des Calquières Langogne Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 18:00:00

fin : 2026-10-22

Date(s) :

2026-10-22

Conférence dans le cadre de l’année internationale du pastoralisme et des pâturages.

Conférence animée par Héloïse Bariod bergère, sociologue et cynophile.

Projection d’un documentaire suivi d’une présentation et d’un échange autour des chiens de protection. Héloïse invitera à venir observer en plein air ses deux chiennes.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Conférence dans le cadre de l’année internationale du pastoralisme et des pâturages.

Penser la cohabitation dans les territoires entre ses chiens de protection des troupeaux et ses différents usages (récréatif, pastorale, chasse…). Conférence animée par Héloïse Bariod bergère, sociologue et cynophile.

Projection d’un documentaire suivi d’une présentation et d’un échange autour des chiens de protection.

Pour terminer Héloïse invitera à venir observer en plein air ses deux chiennes.

Entrée libre dans la limite des places disponibles. .

23 Rue des Calquières Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 25 56 musee-filature@mairie-langogne.com

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English :

Lecture as part of the International Year of Pastoralism and Pastures.

Lecture led by Hélose Bariod, a shepherd, sociologist, and dog lover.

Screening of a documentary followed by a presentation and discussion on guard dogs. Hélose will invite attendees to come observe her two dogs outdoors.

Free admission, subject to availability.

L’événement CONFÉRENCE LES CHIENS DE PROTECTION DES TROUPEAUX Langogne a été mis à jour le 2026-08-20 par 48-OT Langogne