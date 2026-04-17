Chartres

Conférence Les collections extra-occidentales du musée des Beaux-Arts de Chartres

29, Cloître Notre-Dame Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-06-04 18:00:00

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-06-04

Conférence par Philippe Bihouée, directeur adjoint du musée des Beaux-Arts, abordant les collections extra-occidentales conservées dans les collections du musée des Beaux-Arts, dont l’exceptionnelle collection du gouverneur Louis-Joseph Bouge, léguée par sa veuve Emma à la Ville de Chartres en 1970.

Louis-Joseph Bouge, collectionneur érudit et promoteur des cultures du Pacifique a constitué un ensemble remarquable composé de plus de 500 objets, une bibliothèque de 6000 volumes, de dessins originaux, de photographies et d’archives documentant les territoires et cultures de la France d’Outre-Mer. Cette collection constitue l’un des fonds documentaires les plus importants de France sur le Pacifique. Des objets d’autres continents sont également conservés, l’Afrique avec les fonds Ballay et Vlaminck, les Amériques avec des pièces telle la pirogue amérindienne présentée au Trésor de la Cathédrale et l’Asie par les intéressantes collections du legs Maugin et du don Mallet d’objets extrême-orientaux. Une conférence en lien avec l’exposition Fidji 1838. Face à face . .

29, Cloître Notre-Dame Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 90 45 80 musee.beaux-arts@agglo-ville.chartres.fr

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English :

Lecture by Philippe Bihouée, Deputy Director of the Musée des Beaux-Arts, on the non-Western collections held by the Musée des Beaux-Arts, including the exceptional collection of Governor Louis-Joseph Bouge, bequeathed by his widow Emma to the City of Chartres in 1970.

L’événement Conférence Les collections extra-occidentales du musée des Beaux-Arts de Chartres Chartres a été mis à jour le 2026-04-14 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES