Informations pratiques

Bonnétable

Conférence Les fossiles et l’histoire de la vie

18, rue Maréchal Joffre Bonnétable Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 14:30:00

fin : 2026-08-30 16:30:00

Date(s) :

2026-08-30

Conférence sur l’évolution des espèces par Jean Hirschler et Dominique Langevin.

Présentation de quelques échantillons de fossiles.

Organisée par l’Association Découverte de la Nature (ADN) avec le concours de l’Association Culturelle Intercommunale de Bonnétable.

Conférence ouverte au public sans pré-inscription.

Plus d’informations sur adn-livaie.net .

18, rue Maréchal Joffre Bonnétable 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 6 77 72 62 43

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English :

L’événement Conférence Les fossiles et l’histoire de la vie Bonnétable a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Maine Saosnois