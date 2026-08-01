Conférence Les fossiles et l’histoire de la vie Bonnétable
dimanche 30 août 2026 · Bonnétable
Informations pratiques
Bonnétable
Conférence Les fossiles et l’histoire de la vie
18, rue Maréchal Joffre Bonnétable Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 14:30:00
fin : 2026-08-30 16:30:00
Date(s) :
2026-08-30
Conférence sur l’évolution des espèces par Jean Hirschler et Dominique Langevin.
Présentation de quelques échantillons de fossiles.
Organisée par l’Association Découverte de la Nature (ADN) avec le concours de l’Association Culturelle Intercommunale de Bonnétable.
Conférence ouverte au public sans pré-inscription.
Plus d’informations sur adn-livaie.net .
18, rue Maréchal Joffre Bonnétable 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 6 77 72 62 43
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English :
L’événement Conférence Les fossiles et l’histoire de la vie Bonnétable a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Maine Saosnois