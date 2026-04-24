Bonnétable

Escapades en Maine Saosnois Au bord du Tripoulin à Bonnétable

1 Rue d’Isly Bonnétable Sarthe

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 10:00:00

fin : 2026-08-17 12:30:00

Date(s) :

2026-08-17

Escapades en Maine Saosnois Au bord du Tripoulin à Bonnétable

L’eau est omniprésente à Bonnétable. Au cours de cette balade, nous longeons la rivière du Tripoulin pour partir à la découverte d’une fontaine, d’un lavoir, de trois étangs, tout en évoquant l’histoire locale, les anciennes tanneries, les moulins et les différentes activités humaines de Bonnétable liées étroitement à l’eau.

3€ par pers., gratuit pour les moins de 12 ans. Inscription auprès de l’Office de Tourisme Maine Saosnois, au 02 43 97 60 63. .

1 Rue d’Isly Bonnétable 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com

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English :

Escapades in the Maine Saosnois On the banks of the Tripoulin at Bonnétable

L’événement Escapades en Maine Saosnois Au bord du Tripoulin à Bonnétable Bonnétable a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Maine Saosnois