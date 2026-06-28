Informations pratiques

Bonnétable

« Mélusine et le grimoire des plantes »

Jardin Potager 1, rue d’Isly Bonnétable Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 17:30:00

fin : 2026-08-28 19:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Laissez-vous guider par Dame Mélusine et ouvrez avec elle les pages cachées de son grimoire.

Entre croyances anciennes, légendes oubliées, superstitions et anecdotes, cette visite théâtralisée vous entraîne au cœur des secrets du monde végétal.

A partir de 16 ans. Sur réservation avant le 26 août au 02 43 52 01 34.

Tarif 5€ par personne .

Jardin Potager 1, rue d’Isly Bonnétable 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 52 01 34

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English :

L’événement « Mélusine et le grimoire des plantes » Bonnétable a été mis à jour le 2026-06-28 par OT Maine Saosnois