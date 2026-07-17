Visite libre du Jardin Potager, Jardin Potager Bonnétable, Bonnétable
vendredi 18 septembre 2026 · Jardin Potager Bonnétable · Bonnétable
Informations pratiques
Visite libre du Jardin Potager 18 – 20 septembre Jardin Potager Bonnétable Sarthe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite libre du Jardin Potager (extérieur et anciennes écuries). Panneaux d’informations à disposition dans le jardin et parcours jeu sur Smartphone « les enquêtes d’Amélie Courgette ».
Jardin Potager Bonnétable 1 rue d’Isly Bonnétable Bonnétable 72110 Sarthe Pays de la Loire 0243520134 https://www.mainesaosnois.fr/tourisme/le-jardin-potager-de-bonnetable/ https://www.facebook.com/jardinpotagerbonnetable
Visite libre du Jardin Potager (extérieur et anciennes écuries). Panneaux d’informations à disposition dans le jardin et parcours jeu sur Smartphone « les enquêtes d’Amélie Courgette ».
CDC Maine Saosnois
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