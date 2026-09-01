Informations pratiques

Benfeld

Conférence les fouilles de la sablière Helmbacher

3 rue du chateau Benfeld Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-18 18:30:00

fin : 2026-09-18 19:30:00

Date(s) :

2026-09-18

Une conférece d’Aurélie Carbillet (INRAP), responsable des fouilles de la sablière.

Dans le cadre d’un projet d’extension de la gravière, l’Inrap a mené en 2025 une fouille sur une surface de 32 500 m² au sud-est de la commune d’Ehl-Benfeld. Les archéologues ont mis au jour un quartier d’Ehl-Benfeld inconnu, mais aussi le tronçon faisant la jonction avec Lahr. Ces découvertes vous seront

présentées ! .

3 rue du chateau Benfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 3 67 92 00 08 mediatheque.benfeld@cc-erstein.fr

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English :

A lecture by Aurélie Carbillet (INRAP), who is in charge of the excavations at the sandpit.

L’événement Conférence les fouilles de la sablière Helmbacher Benfeld a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme du Grand Ried