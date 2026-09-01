Conférence Les fouilles de la sablière Helmbacher Benfeld
vendredi 18 septembre 2026 · Benfeld
Informations pratiques
Benfeld
Conférence les fouilles de la sablière Helmbacher
3 rue du chateau Benfeld Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-18 18:30:00
fin : 2026-09-18 19:30:00
Date(s) :
2026-09-18
Une conférece d’Aurélie Carbillet (INRAP), responsable des fouilles de la sablière.
Dans le cadre d’un projet d’extension de la gravière, l’Inrap a mené en 2025 une fouille sur une surface de 32 500 m² au sud-est de la commune d’Ehl-Benfeld. Les archéologues ont mis au jour un quartier d’Ehl-Benfeld inconnu, mais aussi le tronçon faisant la jonction avec Lahr. Ces découvertes vous seront
présentées ! .
3 rue du chateau Benfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 3 67 92 00 08 mediatheque.benfeld@cc-erstein.fr
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English :
A lecture by Aurélie Carbillet (INRAP), who is in charge of the excavations at the sandpit.
L’événement Conférence les fouilles de la sablière Helmbacher Benfeld a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme du Grand Ried
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