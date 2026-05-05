CONFÉRENCE : Les Grandes Cathédrales, Château des Echelles, Ambérieu-en-Bugey

CONFÉRENCE : Les Grandes Cathédrales Lundi 11 mai, 14h00 Château des Echelles Ain

Non adhérent : 5 € ; Adhérent : 3 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-11T14:00:00+02:00 – 2026-05-11T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-11T14:00:00+02:00 – 2026-05-11T16:00:00+02:00

CONFÉRENCE : Les Grandes Cathédrales

Épisode 7 du cycle de conférences pour comprendre et connaître l’architecture des édifices chrétiens du Moyen-Âge

par Alain Kersuzan, docteur en histoire médiévale

Le temps des grandes cathédrales : Le style rayonnant.

À la fin du XIIe siècle, le style français de l’Île de France est en perte de nouveautés. D’importants efforts avaient été réalisés sur les supports et les ouvertures, mais on était au-delà de cela un peu à court d’imagination. Ce sont les provinces voisines du domaine royal qui, en découvrant le style français, lui ont apporté des conceptions nouvelles, principalement fixées sur les élévations par la hauteur des nefs et des fenêtres en même temps qu’une plus grande unité était conférée aux édifices.

Ces considérations ajoutées à la recherche toujours plus grande de la lumière ont redonné une vigueur à l’architecture « gothique » et cet esprit renouvelé est d’abord visible à Chartres et à Bourges.

Château des Echelles Rue des Arènes 01500 Ambérieu-en-Bugey Ambérieu-en-Bugey 01500 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0474380607 »}]

Épisode 7 du cycle de conférences pour comprendre et connaître l’architecture des édifices chrétiens du Moyen-Âge conférence cathédrale

Château des Allymes