Conférence « Les huguenots et le nouveau monde » Nathalie Leroy, Musée du Protestantisme, de la Réforme à la laïcité, Fontrieu

Conférence « Les huguenots et le nouveau monde » Nathalie Leroy Samedi 23 mai, 21h00 Musée du Protestantisme, de la Réforme à la laïcité Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Après un rappel des conditions ayant amené les Huguenots à l’exil d’une part, et des rivalités européennes dans la conquête des Amériques d’autre part, les raisons de l’installation des migrants huguenots dans différentes terres d’accueil, colonies qui font partie aujourd’hui des Etats-Unis d’Amérique, seront présentées. Le destin des familles ayant choisi de partir sera envisagé sur plusieurs générations.

Musée du Protestantisme, de la Réforme à la laïcité 235 Hameau la Ramade, 81260 Fontrieu, France Fontrieu 81260 Ferrières Tarn Occitanie 0563740549 https://mprl.fr/le-musee Le Musée du Protestantisme, de la Réforme à la laïcité, est le premier en France consacré au fait religieux et à la laïcité à partir de l’histoire du Protestantisme français. Ce voyage dans l’histoire, a été conçu avec la certitude que connaître son passé et celui de l’autre est l’une des meilleures manières d’apprendre à vivre ensemble. Par la route: depuis Castres direction Brassac; depuis Albi direction Réalmont-Montredon Labessonnié- Vabre; depuis Lacaune direction Brassac

Après un rappel des conditions ayant amené les Huguenots à l’exil d’une part, et des rivalités européennes dans la conquête des Amériques d’autre part, les raisons de l’installation des migrants dans…

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