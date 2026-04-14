Visite guidée du musée, Musée du Protestantisme, de la Réforme à la laïcité, Fontrieu

Visite guidée du musée Samedi 23 mai, 22h30 Musée du Protestantisme, de la Réforme à la laïcité Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T22:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Visite guidée du parcours permanent du musée

Musée du Protestantisme, de la Réforme à la laïcité 235 Hameau la Ramade, 81260 Fontrieu, France Fontrieu 81260 Ferrières Tarn Occitanie 0563740549 https://mprl.fr/le-musee Le Musée du Protestantisme, de la Réforme à la laïcité, est le premier en France consacré au fait religieux et à la laïcité à partir de l’histoire du Protestantisme français. Ce voyage dans l’histoire, a été conçu avec la certitude que connaître son passé et celui de l’autre est l’une des meilleures manières d’apprendre à vivre ensemble. Par la route: depuis Castres direction Brassac; depuis Albi direction Réalmont-Montredon Labessonnié- Vabre; depuis Lacaune direction Brassac

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