Visite guidée du musée, Musée du Protestantisme, de la Réforme à la laïcité, Fontrieu
Visite guidée du musée, Musée du Protestantisme, de la Réforme à la laïcité, Fontrieu samedi 23 mai 2026.
Visite guidée du musée Samedi 23 mai, 22h30 Musée du Protestantisme, de la Réforme à la laïcité Tarn
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T22:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T22:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00
Visite guidée du parcours permanent du musée
Musée du Protestantisme, de la Réforme à la laïcité 235 Hameau la Ramade, 81260 Fontrieu, France Fontrieu 81260 Ferrières Tarn Occitanie 0563740549 https://mprl.fr/le-musee Le Musée du Protestantisme, de la Réforme à la laïcité, est le premier en France consacré au fait religieux et à la laïcité à partir de l’histoire du Protestantisme français. Ce voyage dans l’histoire, a été conçu avec la certitude que connaître son passé et celui de l’autre est l’une des meilleures manières d’apprendre à vivre ensemble. Par la route: depuis Castres direction Brassac; depuis Albi direction Réalmont-Montredon Labessonnié- Vabre; depuis Lacaune direction Brassac
Visite guidée du parcours permanent du musée
©mprl
À voir aussi à Fontrieu (Tarn)
- La Forêt de Montagnol Fontrieu Tarn 1 mai 2026
- Visite exposition « Les Amériques et la Réforme », Musée du Protestantisme, de la Réforme à la laïcité, Fontrieu 23 mai 2026
- Conférence « Les huguenots et le nouveau monde » Nathalie Leroy, Musée du Protestantisme, de la Réforme à la laïcité, Fontrieu 23 mai 2026