Visite exposition « Les Amériques et la Réforme », Musée du Protestantisme, de la Réforme à la laïcité, Fontrieu

Visite exposition « Les Amériques et la Réforme » Samedi 23 mai, 17h30 Musée du Protestantisme, de la Réforme à la laïcité Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:30:00+02:00 – 2026-05-23T18:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:30:00+02:00 – 2026-05-23T18:30:00+02:00

Visite guidée de l’exposition « Les Amériques et la Réforme » avec l’artiste Frédéric Lère.

Les œuvres présentées dans l’exposition « Les Amériques et la Réforme » resituent le contexte historique ayant amené l’exode huguenot vers les Amériques et évoquent l’héritage de cet exil. Ce projet pictural de Frédéric LÈRE, qui partage son temps entre New York et le Val de Loire, a commencé autour de l’anniversaire de l’arrivée, en 1524, de Giovanni da Verrazzano dans la Baie de New York, au service de François Ier. L’artiste a voulu comprendre l’impact des expéditions outre-Atlantique sur la France de la Renaissance, définie par un renouveau intellectuel et artistique, mais aussi marquée par les conflits religieux et la violence de la guerre civile. Son travail crée des connections visuelles entre l’âge des « grandes découvertes » et notre époque actuelle.

Musée du Protestantisme, de la Réforme à la laïcité 235 Hameau la Ramade, 81260 Fontrieu, France Fontrieu 81260 Ferrières Tarn Occitanie 0563740549 https://mprl.fr/le-musee Le Musée du Protestantisme, de la Réforme à la laïcité, est le premier en France consacré au fait religieux et à la laïcité à partir de l’histoire du Protestantisme français. Ce voyage dans l’histoire, a été conçu avec la certitude que connaître son passé et celui de l’autre est l’une des meilleures manières d’apprendre à vivre ensemble. Par la route: depuis Castres direction Brassac; depuis Albi direction Réalmont-Montredon Labessonnié- Vabre; depuis Lacaune direction Brassac

Visite guidée de l’exposition « Les Amériques et la Réforme » avec l’artiste Frédéric Lère.

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