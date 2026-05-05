Conférence Les méfaits du tabac Nogent-sur-Vernisson
Conférence Les méfaits du tabac Nogent-sur-Vernisson samedi 9 mai 2026.
Nogent-sur-Vernisson
Conférence Les méfaits du tabac
Nogent-sur-Vernisson Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 19:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Conférence Les méfaits du tabac
Conférence Les méfaits du tabac à 19h. Réservation conseillée sur reserver.mph@gmail.com. Participation libre. .
Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire reserver.mph@gmail.com
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English :
Conference on the harmful effects of tobacco
L’événement Conférence Les méfaits du tabac Nogent-sur-Vernisson a été mis à jour le 2026-04-30 par OT GATINAIS SUD
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