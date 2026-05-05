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Conférence Les méfaits du tabac Nogent-sur-Vernisson

Conférence Les méfaits du tabac Nogent-sur-Vernisson

Conférence Les méfaits du tabac Nogent-sur-Vernisson samedi 9 mai 2026.

Ville : 45290 Nogent-sur-Vernisson

Département : Loiret

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Nogent-sur-Vernisson

Conférence Les méfaits du tabac

Nogent-sur-Vernisson Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 19:00:00
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

Conférence Les méfaits du tabac
Conférence Les méfaits du tabac à 19h. Réservation conseillée sur reserver.mph@gmail.com. Participation libre.   .

Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire   reserver.mph@gmail.com

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English :

Conference on the harmful effects of tobacco

L’événement Conférence Les méfaits du tabac Nogent-sur-Vernisson a été mis à jour le 2026-04-30 par OT GATINAIS SUD

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