Nogent-sur-Vernisson

Conférence Les méfaits du tabac

Nogent-sur-Vernisson Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 19:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Conférence Les méfaits du tabac

Conférence Les méfaits du tabac à 19h. Réservation conseillée sur reserver.mph@gmail.com. Participation libre. .

Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire reserver.mph@gmail.com

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English :

Conference on the harmful effects of tobacco

L’événement Conférence Les méfaits du tabac Nogent-sur-Vernisson a été mis à jour le 2026-04-30 par OT GATINAIS SUD