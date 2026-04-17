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Contes et aquarelles à l’arboretum Nogent-sur-Vernisson

Contes et aquarelles à l’arboretum Nogent-sur-Vernisson

Contes et aquarelles à l’arboretum Nogent-sur-Vernisson vendredi 8 mai 2026.

Ville : 45290 Nogent-sur-Vernisson

Département : Loiret

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 7 7 7 Tarif de base plein tarif

Nogent-sur-Vernisson

Contes et aquarelles à l’arboretum

Nogent-sur-Vernisson Loiret

Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 10:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :
2026-05-08

Arboretum National des Barres
Ouverture arboretum de 10h à 18h. Tarif Entrée 7€/5€. Contes et aquarelles. Vendredi 8 mai, Catherine Latouche, conteuse, proposera tout au long de la journée des contes autour de la nature sur le thème l’arbre en parole. Samedi 9 et dimanche 10 Atelier dessin de 1 heure avec Sylvy Rigal aquarelliste de 10h30 à 11h30 et de 16h à 17h. Pendant les 3 jours mini-golf et visites guidées à 15h. 7  .

Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire  

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English :

Arboretum National des Barres

L’événement Contes et aquarelles à l’arboretum Nogent-sur-Vernisson a été mis à jour le 2026-04-17 par OT GATINAIS SUD

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