Contes et aquarelles à l’arboretum Nogent-sur-Vernisson
Contes et aquarelles à l’arboretum Nogent-sur-Vernisson vendredi 8 mai 2026.
Nogent-sur-Vernisson
Contes et aquarelles à l’arboretum
Nogent-sur-Vernisson Loiret
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 10:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Arboretum National des Barres
Ouverture arboretum de 10h à 18h. Tarif Entrée 7€/5€. Contes et aquarelles. Vendredi 8 mai, Catherine Latouche, conteuse, proposera tout au long de la journée des contes autour de la nature sur le thème l’arbre en parole. Samedi 9 et dimanche 10 Atelier dessin de 1 heure avec Sylvy Rigal aquarelliste de 10h30 à 11h30 et de 16h à 17h. Pendant les 3 jours mini-golf et visites guidées à 15h. 7 .
Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire
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Arboretum National des Barres
L’événement Contes et aquarelles à l’arboretum Nogent-sur-Vernisson a été mis à jour le 2026-04-17 par OT GATINAIS SUD
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