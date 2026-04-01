Nogent-sur-Vernisson

Ciné club

Nogent-sur-Vernisson Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 19:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Ciné club

Ciné club à 19h. Citizen Kane Durée 1h59. Orson Welles. Participation libre. Dîner de ponts. buvette sur place. .

Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 22 50 86 47 reserver.mph@gmail.com

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Ciné club

L’événement Ciné club Nogent-sur-Vernisson a été mis à jour le 2026-04-15 par OT GATINAIS SUD