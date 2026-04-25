Randonnée semi-nocturne Nogent-sur-Vernisson
Randonnée semi-nocturne Nogent-sur-Vernisson samedi 6 juin 2026.
Nogent-sur-Vernisson
Randonnée semi-nocturne
11 rue Pasteur Nogent-sur-Vernisson Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 19:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Randonnée semi-nocturne
Rando semi-nocturne à partir de 19h30. Ouvert à tous. Inscription et départ du château de Nogent. 2 parcours 8 et 12km. Participation 5€. -1€ pour les licenciés gratuit pour les enfants. .
11 rue Pasteur Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 70 65 23 31 unc45290@gmail.com
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English :
Semi-night hike
L’événement Randonnée semi-nocturne Nogent-sur-Vernisson a été mis à jour le 2026-05-07 par OT GATINAIS SUD
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