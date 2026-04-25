Nogent-sur-Vernisson

Randonnée semi-nocturne

11 rue Pasteur Nogent-sur-Vernisson Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 19:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Randonnée semi-nocturne

Rando semi-nocturne à partir de 19h30. Ouvert à tous. Inscription et départ du château de Nogent. 2 parcours 8 et 12km. Participation 5€. -1€ pour les licenciés gratuit pour les enfants. .

11 rue Pasteur Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 70 65 23 31 unc45290@gmail.com

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English :

Semi-night hike

L’événement Randonnée semi-nocturne Nogent-sur-Vernisson a été mis à jour le 2026-05-07 par OT GATINAIS SUD