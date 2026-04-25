Visite guidée de l’Arboretum des Barres Nogent-sur-Vernisson
Visite guidée de l’Arboretum des Barres Nogent-sur-Vernisson samedi 6 juin 2026.
Nogent-sur-Vernisson
Visite guidée de l’Arboretum des Barres
Nogent-sur-Vernisson Loiret
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-20
Visite guidée l’Arboretum des Barres
Visite guidée de l’Arboretum des Barres. Riche de son histoire, l’Arboretum des Barres est un véritable patrimoine végétal constitué de 2 600 espèces et sous-espèces venues des cinq continents et représentées par quelques 9 250 arbres et arbustes. Cette collection étonnante s’offre au public sur 35 hectares, dont 10 hectares accessibles aux personnes à mobilité réduite. Thème de la visite guidée Les arbres et leurs hôtes. Durée 2h 5 .
Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 06 47 arboretum.desbarres@comcomcfg.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Guided tour of the Arboretum des Barres
L’événement Visite guidée de l’Arboretum des Barres Nogent-sur-Vernisson a été mis à jour le 2026-05-05 par OT GATINAIS SUD
À voir aussi à Nogent-sur-Vernisson (Loiret)
- Contes et aquarelles à l’arboretum Nogent-sur-Vernisson 8 mai 2026
- Conférence Les méfaits du tabac Nogent-sur-Vernisson 9 mai 2026
- La nature dans tous ses états à l’Arboretum Nogent-sur-Vernisson 14 mai 2026
- Ciné club Nogent-sur-Vernisson 23 mai 2026
- Herbier de lecture Nogent-sur-Vernisson 8 juillet 2026