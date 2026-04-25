Eveil musical Nogent-sur-Vernisson
Eveil musical Nogent-sur-Vernisson samedi 6 juin 2026.
Nogent-sur-Vernisson
Eveil musical
Nogent-sur-Vernisson Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Eveil musical
Eveil musical à 10h animé par l’association l’Afriqu’en rythme. Pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leurs parents découverte des instruments, comptines… Gratuit. Sur réservation au 02 38 07 03 76. .
Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 03 76
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English :
Musical awakening
L’événement Eveil musical Nogent-sur-Vernisson a été mis à jour le 2026-05-07 par OT GATINAIS SUD
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