Nogent-sur-Vernisson

Eveil musical

Nogent-sur-Vernisson Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Eveil musical

Eveil musical à 10h animé par l’association l’Afriqu’en rythme. Pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leurs parents découverte des instruments, comptines… Gratuit. Sur réservation au 02 38 07 03 76. .

Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 03 76

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English :

Musical awakening

L’événement Eveil musical Nogent-sur-Vernisson a été mis à jour le 2026-05-07 par OT GATINAIS SUD