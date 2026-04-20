Nogent-sur-Vernisson

Expo aquarelles de Guy Canel

Nogent-sur-Vernisson Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-05-05

Exposition aquarelle de Guy Canel

Exposition aquarelle Guy Canel. Présence le mercredi 20 mai de 15h à 18h pour rencontrer et échanger avec le public. .

Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 03 76

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English :

Guy Canel watercolor exhibition

L’événement Expo aquarelles de Guy Canel Nogent-sur-Vernisson a été mis à jour le 2026-04-17 par OT GATINAIS SUD