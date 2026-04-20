Expo aquarelles de Guy Canel Nogent-sur-Vernisson
Expo aquarelles de Guy Canel Nogent-sur-Vernisson mardi 5 mai 2026.
Nogent-sur-Vernisson
Expo aquarelles de Guy Canel
Nogent-sur-Vernisson Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-05-05
Exposition aquarelle de Guy Canel
Exposition aquarelle Guy Canel. Présence le mercredi 20 mai de 15h à 18h pour rencontrer et échanger avec le public. .
Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 03 76
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Guy Canel watercolor exhibition
L’événement Expo aquarelles de Guy Canel Nogent-sur-Vernisson a été mis à jour le 2026-04-17 par OT GATINAIS SUD
À voir aussi à Nogent-sur-Vernisson (Loiret)
- Ciné club Nogent-sur-Vernisson 25 avril 2026
- GRP® du Gâtinais Puisaye Nogent-sur-Vernisson Loiret 1 mai 2026
- Contes et aquarelles à l’arboretum Nogent-sur-Vernisson 8 mai 2026
- La nature dans tous ses états à l’Arboretum Nogent-sur-Vernisson 14 mai 2026
- Herbier de lecture Nogent-sur-Vernisson 8 juillet 2026