Conférence Les Oiseaux avec Serge Kergoat Musée de l’école rurale Musée départemental de l’école rurale Trégarvan
Conférence Les Oiseaux avec Serge Kergoat Musée de l’école rurale Musée départemental de l’école rurale Trégarvan dimanche 10 mai 2026.
Trégarvan
Conférence Les Oiseaux avec Serge Kergoat Musée de l’école rurale
Musée départemental de l’école rurale 4 Lieu-dit Kergroas Trégarvan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Conférence Les Oiseaux avec Serge Kergoat .
Musée départemental de l’école rurale 4 Lieu-dit Kergroas Trégarvan 29560 Finistère Bretagne +33 2 98 26 04 72
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English : Conférence Les Oiseaux avec Serge Kergoat Musée de l’école rurale
L’événement Conférence Les Oiseaux avec Serge Kergoat Musée de l’école rurale Trégarvan a été mis à jour le 2026-04-03 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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