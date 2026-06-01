Conférence les outils ancestraux du dessin, de la trace à l’illusion, Jardin au Prés Charrier, Naveil

Conférence les outils ancestraux du dessin, de la trace à l’illusion Dimanche 7 juin, 15h30 Jardin au Prés Charrier Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T15:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Conférence tea time au jardin

Conférence goûter au jardin en partenariat avec l’association ecotone :

Les outils ancestraux et naturels du dessin, une longue histoire de mystère et de savoir faire, de la simple trace aux illusions d’optiques, par Marie-Laure Rocher plasticienne scénographe.

Jardin au Prés Charrier Naveil Naveil 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0686406713 https://www.atelier-galerie-ecotone.eu/ Dans un jardin de bord de Loir, vous pourrez participer à un atelier de dessin et découvrir l’arbre qui fournit le bois carbonisé de fusain qui est utilisé depuis des siècles pour dessiner. Atelier de dessin, fabrication des fusain et conférence sur les outils aux origine du dessin. Parking du stade à 5mn

Conférence tea time au jardin

©rocherml