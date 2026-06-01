Fusain, de l’arbre au dessin, Jardin au Prés Charrier, Naveil

Fusain, de l’arbre au dessin Samedi 6 juin, 15h00 Jardin au Prés Charrier Loir-et-Cher

Tarif atelier et fabrication des fusains (materiel fournis) 10€ – Conférence 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Un atelier pour s’initier à la fabrication d’un outil ancestral de dessin, le fusain et de dessin au fusain, « dessiner les arbres », avec ce même outils.

Sans pré-requis, adulte et à partir de 8 ans pour les enfants, matériel fournis.

Jardin au Prés Charrier Naveil Naveil 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0686406713 https://www.atelier-galerie-ecotone.eu/ [{« type »: « email », « value »: « contact@atelier-galerie-ecotone.eu »}, {« type »: « phone », « value »: « 0686406713 »}] Dans un jardin de bord de Loir, vous pourrez participer à un atelier de dessin et découvrir l’arbre qui fournit le bois carbonisé de fusain qui est utilisé depuis des siècles pour dessiner. Atelier de dessin, fabrication des fusain et conférence sur les outils aux origine du dessin. Parking du stade à 5mn

Un atelier pour s’initier à la fabrication d’un outil ancestral de dessin, le fusain et de dessin au fusain, « dessiner les arbres », avec ce même outils.

©rocherml