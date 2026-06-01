Contes en pagaille en Vendômois, Lieu : lire le programme, Naveil

Contes en pagaille en Vendômois 3 – 7 juin Lieu : lire le programme Loir-et-Cher

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T00:00:00+02:00 – 2026-06-03T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-07T00:00:00+02:00 – 2026-06-07T23:59:00+02:00

Le festival souffle cette année sa 3ème bougie… Contes en pagaille à Naveil. Le festival souffle cette année sa 3ème bougie… avec de grandes nouveautés : un festival “off” avec 3 dates dans les médiathèques du Territoire Vendômois et de la communauté Perche & Haut Vendômois. une journée dédiée au public scolaire à Naveil et Montoire sur le Loir, des “hors les murs” dans les EHPAD du Pays Vendômois, l’accueil d’un conteur édité et une séance dédicace, une thématique incarnant nos valeurs : “Paroles plurielles et fraternelles de Méditerranée”.

Lieu : lire le programme 3 Rue du Gris d’Aunis, 41100 Naveil Naveil 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Le festival souffle cette année sa 3ème bougie… Contes en pagaille à Naveil. Le festival souffle cette année sa 3ème bougie… avec de grandes nouveautés : un festival “off” avec 3 dates dans les mé Conférences soirées contes