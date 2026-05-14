Date et horaire de début et de fin : 2026-05-20 18:00 – 19:30

Gratuit : oui Gratuit Inscriptions en ligne : https://my.weezevent.com/conference-les-parfums-de-la-rose-animee-par-constance-deroubaix Tout public

Sauriez-vous qualifier le parfum d’une rose ?Venez découvrir les mille et une fragrances des roses au cours d’une conférence interactive animée par la conférencière et consultante en parfumerie Constance Deroubaix.Explorez différentes palettes olfactives : hespéridées, vertes, florales, fruitées, épicées, boisées, ambrées, poudrées, animales ou encore musquées blanches, et apprenez à sentir, comparer et reconnaître les différentes signatures parfumées des roses.En complément, Constance Deroubaix présentera le projet de réhabilitation de la roseraie du Parc Floral de la Beaujoire qui comprend la création d’un « Parcours des roses parfumées ».Déployé progressivement jusqu’en 2030, ce projet prévoit la réhabilitation des 29 placettes existantes qui seront repensées pour mettre en valeur les différentes familles olfactives et offrir aux visiteurs une véritable expérience sensorielle à ciel ouvert.

Maison de Quartier La Locomotive Nantes 44300



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