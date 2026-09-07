Conférence : les pénitents blancs à Meynes, 3 siècles d’histoire, Place de la Mairie, Meynes

Informations pratiques

Conférence : les pénitents blancs à Meynes, 3 siècles d’histoire Samedi 19 septembre, 15h00 Place de la Mairie Gard

Gratuit. Salle des fêtes, pouvant recevoir 250 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Histoire des pénitents blancs

Pendant trois siècles, les pénitents blancs ont œuvré à Meynes.

La première partie, présentée par Rémi Venture, ancien directeur de la médiathèque d’Arles, sera consacrée à l’origine et à l’organisation des confréries de pénitents en Occitanie.

La seconde partie retracera les principales activités de la confrérie des pénitents blancs de Meynes.

Place de la Mairie Place de la mairie, 30840 Meynes Meynes 30840 Gard Occitanie 06 12 46 24 00 Meynes est une ancienne place forte. Les remparts ont été érigés au XIIe siècle par les Templiers. Au cœur du centre ancien est préservé un monument inscrit au titre des Monuments historiques ; un cippe funéraire romaine. L’église et divers bâtiments sont remarquables. Accès libre, parking.

Histoire des pénitents blancs

©Alain MAUGER