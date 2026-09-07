Visite guidée « l’art au service de la rénovation », Place de la Mairie, Meynes

Informations pratiques

Visite guidée « l’art au service de la rénovation » Samedi 19 septembre, 09h30 Place de la Mairie Gard

Groupe accepté de 20 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

L’art au service de la Rénovation

Sur des façades rénovées, découverte de peintures murales en hommage à l’artiste local Lucien COUTAUD.

En seconde partie, la dernière rénovation de l’Église Saint-Barthélémy a mis en valeur les 5 tableaux du coeur réalisés par l’artiste Fidèle PATRITTI.

Place de la Mairie Place de la mairie, 30840 Meynes Meynes 30840 Gard Occitanie 06 12 46 24 00 Meynes est une ancienne place forte. Les remparts ont été érigés au XIIe siècle par les Templiers. Au cœur du centre ancien est préservé un monument inscrit au titre des Monuments historiques ; un cippe funéraire romaine. L’église et divers bâtiments sont remarquables. Accès libre, parking.

L’art au service de la Rénovation

©Mauger Alain