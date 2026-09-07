Journée Technique Petit Gibier, Meynes (30), Meynes

Informations pratiques

Journée Technique Petit Gibier Vendredi 11 septembre, 07h45 Meynes (30) Gard

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T07:45:00+02:00 – 2026-09-11T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-11T07:45:00+02:00 – 2026-09-11T13:00:00+02:00

La Fédération Départementale des Chasseurs du Gard vous invite à une Journée Technique Petit Gibier, consacrée à la gestion de la petite faune de plaine et du lapin de garenne le : vendredi 11 septembre 2026 à Meynes

Au programme :

✅ Visite du territoire de la société de chasse de Meynes et présentation des actions de gestion menées sur le terrain

✅ Échanges avec les techniciens de la FDC30 sur les bonnes pratiques en faveur du petit gibier

✅ Atelier dédié à l’organisation d’une opération de furetage : démarches administratives, matériel, conseils techniques et, si les conditions le permettent, démonstration sur le terrain.

Une journée concrète, riche en conseils et en retours d’expériences pour améliorer la gestion de vos territoires.

07H45 : ACCUEIL

08h30 – 11h00 : VISITE DU TERRITOIRE DE LA SOCIÉTÉ DE CHASSE DE MEYNES, LAUREATE DU CHALLENGE GOUVERNET 2025/2026

11h30 – 13h00 : gestion des populations de Lapin de Garenne, comment bien organiser une opération de furetage ?

13H00 : REPAS CONVIAL ET ÉCHANGES

Cette journée technique est ouverte aux Présidents des sociétés de chasse et leurs représentants petit gibier et aux chasseurs individuels. Le repas est offert à l’issue de la matinée à tous les participants.

Les inscriptions sont obligatoires et doivent être réalisée directement auprès du service technique avant le lundi 07 septembre 2026.

Contacts et inscriptions au 04.66.62.11.11 ou par mail auprès de :

Béatrice GUERRERO, Secrétaire, technique@fdc30.fr

Camille HUBÉ, Chargée de projets, hube@fdc30.fr

Jeanne ALAIMO, Agent de développement – technicienne, alaimo@fdc30.fr

Meynes (30) Meynes Meynes 30840 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 62 11 11 »}] [{« link »: « mailto:technique@fdc30.fr »}, {« link »: « mailto:hube@fdc30.fr »}, {« link »: « mailto:alaimo@fdc30.fr »}]

Chasseurs et responsables de sociétés de chasse et passionnés de petit gibier : cette journée est faite pour vous !

FDC30