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Conférence Les secrets des granites des Monts d’Arrée Guerlesquin

Conférence Les secrets des granites des Monts d’Arrée Guerlesquin samedi 20 juin 2026.

Adresse : Salle du Conseil à Porz ar Gozh Ker

Ville : 29650 Guerlesquin

Département : Finistère

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif :

Guerlesquin

Conférence Les secrets des granites des Monts d’Arrée

Salle du Conseil à Porz ar Gozh Ker Guerlesquin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Le géologue Martial CAROFF, enseignant-chercheur à l’Université de Bretagne Occidentale (UBO) et spécialiste du magmatisme ancien, viendra vous raconter la naissance d’une chaîne de montagnes, comparable aux Alpes née il y a plus de 300 millions d’années. Un voyage au cœur de la collision des continents, de roches transformées et fondues qui vous dévoilera la nature et l’origine des magmas des granites des Monts d’Arrée.  
Martial CAROFF présentera ses travaux tout juste publiés dans la revue scientifique internationale   Gondwana Research  et vous plongera dans l’histoire de cette ancienne chaîne de montagnes lors d’une conférence gratuite et accessible à tous.   .

Salle du Conseil à Porz ar Gozh Ker Guerlesquin 29650 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Conférence Les secrets des granites des Monts d’Arrée Guerlesquin a été mis à jour le 2026-05-21 par OT BAIE DE MORLAIX

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