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Conférence les secrets sur l’Huveaune Hôtel de ville Salle Paul Dol Aubagne

Conférence les secrets sur l’Huveaune Hôtel de ville Salle Paul Dol Aubagne dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Hôtel de ville Salle Paul Dol

Adresse : 7 boulevard Jean-Jaurès

Ville : 13400 Aubagne

Département : Bouches-du-Rhône

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Aubagne

Conférence les secrets sur l’Huveaune

Dimanche 26 avril 2026 de 15h à 16h30. Hôtel de ville Salle Paul Dol 7 boulevard Jean-Jaurès Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 15:00:00
fin : 2026-04-26 16:30:00

Date(s) :
2026-04-26

Redécouvrir l’Huveaune pour mieux comprendre son rôle dans l’histoire et le territoire.
Cette conférence, animée par Georges Merentier, propose une plongée dans l’histoire et les enjeux liés à l’Huveaune, de sa source à son embouchure. Pendant 1h30, les participant-es explorent les liens entre ce fleuve et les activités humaines, et découvrent comment il a façonné le territoire au fil du temps. Les Amis du Vieil Aubagne œuvrent à la transmission du patrimoine local à travers des actions de recherche, de valorisation et de diffusion auprès du grand public. Accessible aux habitant-es, curieux-ses et passionné-es d’histoire locale.   .

Hôtel de ville Salle Paul Dol 7 boulevard Jean-Jaurès Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur   merentier.georges@wanadoo.fr

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English :

Rediscover the Huveaune to better understand its role in history and the region.

L’événement Conférence les secrets sur l’Huveaune Aubagne a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile

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