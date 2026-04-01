Conférence les secrets sur l’Huveaune Hôtel de ville Salle Paul Dol Aubagne

Aubagne

Conférence les secrets sur l’Huveaune

Dimanche 26 avril 2026 de 15h à 16h30. Hôtel de ville Salle Paul Dol 7 boulevard Jean-Jaurès Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 15:00:00

fin : 2026-04-26 16:30:00

Date(s) :

2026-04-26

Redécouvrir l’Huveaune pour mieux comprendre son rôle dans l’histoire et le territoire.

Cette conférence, animée par Georges Merentier, propose une plongée dans l’histoire et les enjeux liés à l’Huveaune, de sa source à son embouchure. Pendant 1h30, les participant-es explorent les liens entre ce fleuve et les activités humaines, et découvrent comment il a façonné le territoire au fil du temps. Les Amis du Vieil Aubagne œuvrent à la transmission du patrimoine local à travers des actions de recherche, de valorisation et de diffusion auprès du grand public. Accessible aux habitant-es, curieux-ses et passionné-es d’histoire locale. .

Hôtel de ville Salle Paul Dol 7 boulevard Jean-Jaurès Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur merentier.georges@wanadoo.fr

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English :

Rediscover the Huveaune to better understand its role in history and the region.

L’événement Conférence les secrets sur l’Huveaune Aubagne a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile