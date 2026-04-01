Conférence les secrets sur l’Huveaune Hôtel de ville Salle Paul Dol Aubagne
Conférence les secrets sur l’Huveaune Hôtel de ville Salle Paul Dol Aubagne dimanche 26 avril 2026.
Aubagne
Conférence les secrets sur l’Huveaune
Dimanche 26 avril 2026 de 15h à 16h30. Hôtel de ville Salle Paul Dol 7 boulevard Jean-Jaurès Aubagne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 15:00:00
fin : 2026-04-26 16:30:00
Date(s) :
2026-04-26
Redécouvrir l’Huveaune pour mieux comprendre son rôle dans l’histoire et le territoire.
Cette conférence, animée par Georges Merentier, propose une plongée dans l’histoire et les enjeux liés à l’Huveaune, de sa source à son embouchure. Pendant 1h30, les participant-es explorent les liens entre ce fleuve et les activités humaines, et découvrent comment il a façonné le territoire au fil du temps. Les Amis du Vieil Aubagne œuvrent à la transmission du patrimoine local à travers des actions de recherche, de valorisation et de diffusion auprès du grand public. Accessible aux habitant-es, curieux-ses et passionné-es d’histoire locale. .
Hôtel de ville Salle Paul Dol 7 boulevard Jean-Jaurès Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur merentier.georges@wanadoo.fr
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English :
Rediscover the Huveaune to better understand its role in history and the region.
L’événement Conférence les secrets sur l’Huveaune Aubagne a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile
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