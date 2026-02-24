Conférence Les sources de la sonate de Vinteuil de Proust entendues par le pianiste Jérémie Favreau Villa du Temps retrouvé Cabourg

Cabourg

Conférence Les sources de la sonate de Vinteuil de Proust entendues par le pianiste Jérémie Favreau

Villa du Temps retrouvé 15 Avenue du Président Raymond Poincaré Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 15:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Que se cache-t-il derrière la légendaire sonate de Vinteuil ? Dans cette conférence, le pianiste Jérémie Favreau nous invite à plonger au cœur de l’univers musical de Marcel Proust, en explorant les œuvres qui ont pu inspirer cette sonate mythique.

Que se cache-t-il derrière la légendaire sonate de Vinteuil ?

Dans cette conférence, le pianiste Jérémie Favreau nous invite à plonger au cœur de l’univers musical de Marcel Proust, en explorant les œuvres qui ont pu inspirer cette sonate mythique. .

Villa du Temps retrouvé 15 Avenue du Président Raymond Poincaré Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 47 44 44 contact@villadutempsretrouve.com

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English : Conférence Les sources de la sonate de Vinteuil de Proust entendues par le pianiste Jérémie Favreau

What lies behind the legendary Vinteuil sonata? In this lecture, pianist Jérémie Favreau invites us to plunge into the heart of Marcel Proust’s musical universe, exploring the works that may have inspired this mythical sonata.

L’événement Conférence Les sources de la sonate de Vinteuil de Proust entendues par le pianiste Jérémie Favreau Cabourg a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Cabourg