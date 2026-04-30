CONFÉRENCE Les Vosges Vivantes et Sauvages Bains-les-Bains La Vôge-les-Bains
samedi 12 septembre 2026 · Bains-les-Bains · La Vôge-les-Bains
Informations pratiques
La Vôge-les-Bains
CONFÉRENCE Les Vosges Vivantes et Sauvages
Bains-les-Bains 5 Rue Général Leclerc La Vôge-les-Bains Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-12 14:30:00
fin : 2026-09-12 15:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Dans le Cadre du Festival Ô les Bains! , Hervé Parmentelat propose une conférence sur les milieux naturels du Massif vosgien et sa faune et flore. Dans un territoire fragilisé par les changements climatiques, que reste-t-il des Vosges sauvages ? Tout Public • Entrée Libre.Tout public
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Bains-les-Bains 5 Rue Général Leclerc La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 3 29 36 31 75
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English :
As part of the %D4 les Bains! Festival, Hervé Parmentelat will give a lecture on the natural habitats of the Vosges Mountains and their flora and fauna. In a region made vulnerable by climate change, what remains of the wild Vosges? Open to all ages. Free admission.
L’événement CONFÉRENCE Les Vosges Vivantes et Sauvages La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-25 par OT EPINAL ET SA REGION
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