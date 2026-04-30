CONFÉRENCE Les Vosges Vivantes et Sauvages Bains-les-Bains La Vôge-les-Bains

Informations pratiques

La Vôge-les-Bains

CONFÉRENCE Les Vosges Vivantes et Sauvages

Bains-les-Bains 5 Rue Général Leclerc La Vôge-les-Bains Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 14:30:00

fin : 2026-09-12 15:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Dans le Cadre du Festival Ô les Bains! , Hervé Parmentelat propose une conférence sur les milieux naturels du Massif vosgien et sa faune et flore. Dans un territoire fragilisé par les changements climatiques, que reste-t-il des Vosges sauvages ? Tout Public • Entrée Libre.Tout public

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Bains-les-Bains 5 Rue Général Leclerc La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 3 29 36 31 75

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English :

As part of the %D4 les Bains! Festival, Hervé Parmentelat will give a lecture on the natural habitats of the Vosges Mountains and their flora and fauna. In a region made vulnerable by climate change, what remains of the wild Vosges? Open to all ages. Free admission.

L’événement CONFÉRENCE Les Vosges Vivantes et Sauvages La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-25 par OT EPINAL ET SA REGION