Conférence : L’évolution de l’urbanisme et des styles dans le 17ème, Maison de la vie associative et citoyenne du 17e, Paris

samedi 19 septembre 2026 · Maison de la vie associative et citoyenne du 17e · Paris

Informations pratiques

Conférence : L’évolution de l’urbanisme et des styles dans le 17ème Samedi 19 septembre, 11h00 Maison de la vie associative et citoyenne du 17e Paris

Salle limitée à 60 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Conférence par Patrick Rollot, président de l’association Histoire & Patrimoine Paris 17e

Haussmannien, néo-Renaissance, néo-gothique, style troubadour, Art Nouveau, Art Déco… À l’occasion de ces Journées européennes du Patrimoine 2026, partez à la découverte de toute la richesse des styles que nous offre l’architecture parisienne de la seconde moitié du 19e et du début de 20e siècles au cœur de la Plaine-Monceau. Une incroyable variété qui lui confère son charme rare et intemporel.

Maison de la vie associative et citoyenne du 17e 25 rue Lantiez 75017 PARIS Paris 75017 Quartier des Épinettes Paris Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0158601620 »}, {« type »: « email », « value »: « maison.asso.17@paris.fr »}]

Conférence par Patrick Rollot, président de l’association Histoire & Patrimoine Paris 17ème

©histoireetpatrimoine17