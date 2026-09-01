Informations pratiques

Vendeuvre-sur-Barse

Conférence L’exil anglais de Nicolas Bourbon

Rue Georges Guynemer Vendeuvre-sur-Barse Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 18:30:00

fin : 2026-09-10

Date(s) :

2026-09-10

Fils du Maître de forge de Vendeuvre, Nicolas Bourbon (1503- env. 1550), fut un poète spécialiste des langues anciennes, un pédagogue, un mystique et un intellectuel engagé dans la grande affaire de son époque la Réforme de l’Église.

Il évita de peu le bûcher, fut emprisonné au Petit-Châtelet pour hérésie, libéré grâce à l’intervention de ses puissants protecteurs et, en 1534, exfiltré vers l’Angleterre. Quand il y débarqua, invité par la reine Ann Boleyn, il fut le témoin direct de la rupture entre le roi Henri VIII et le pape Clément VII. Il assista à l’émergence de l’anglicanisme. Nicolas Bourbon vécut deux ans à Londres, dans un cercle aristocratique de tout premier plan.

Qui fréquentait-il ? Qui furent ses amis ? Comment y a-t-il vécu ? Quels événements précipitèrent son retour en France ? C’est sur cette période particulièrement méconnue de la vie du poète que François Gilet centrera sa conférence, précédemment présentée à Troyes, le 1er avril, à l’invitation de la Société Académique de l’Aube. .

Rue Georges Guynemer Vendeuvre-sur-Barse 10140 Aube Grand Est artho.vendeuvre@orange.fr

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L’événement Conférence L’exil anglais de Nicolas Bourbon Vendeuvre-sur-Barse a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne