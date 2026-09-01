Informations pratiques

Vendeuvre-sur-Barse

JEP Visites guidées du château de Vendeuvre

Château de Vendeuvre-sur-Barse Vendeuvre-sur-Barse Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Vous connaissez le château de Vendeuvre-sur-Barse ? Surplombant le centre-ville, cet édifice remarquable impressionne tout visiteur qui marche le long de sa promenade. Privé, le château n’est en temps normal pas visitable c’est ainsi que l’association des Gardiens du Château de Vendeuvre-sur-Barse intervient !

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’association vous propose de découvrir cet édifice hors du commun lors de visites guidées données par des membres bénévoles. Vous pourrez ainsi, sur ce rendez-vous exceptionnel, découvrir quelques pièces du château et en savoir plus sur son histoire.

#JEP2026 .

Château de Vendeuvre-sur-Barse Vendeuvre-sur-Barse 10140 Aube Grand Est contact@gcvb-asso.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement JEP Visites guidées du château de Vendeuvre Vendeuvre-sur-Barse a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne