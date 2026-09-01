JEP Visites guidées du château de Vendeuvre Vendeuvre-sur-Barse
samedi 19 septembre 2026 · Vendeuvre-sur-Barse
Informations pratiques
Vendeuvre-sur-Barse
JEP Visites guidées du château de Vendeuvre
Château de Vendeuvre-sur-Barse Vendeuvre-sur-Barse Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Vous connaissez le château de Vendeuvre-sur-Barse ? Surplombant le centre-ville, cet édifice remarquable impressionne tout visiteur qui marche le long de sa promenade. Privé, le château n’est en temps normal pas visitable c’est ainsi que l’association des Gardiens du Château de Vendeuvre-sur-Barse intervient !
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’association vous propose de découvrir cet édifice hors du commun lors de visites guidées données par des membres bénévoles. Vous pourrez ainsi, sur ce rendez-vous exceptionnel, découvrir quelques pièces du château et en savoir plus sur son histoire.
#JEP2026 .
Château de Vendeuvre-sur-Barse Vendeuvre-sur-Barse 10140 Aube Grand Est contact@gcvb-asso.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement JEP Visites guidées du château de Vendeuvre Vendeuvre-sur-Barse a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne
À voir aussi à Vendeuvre-sur-Barse (Aube)
- Conférence L’exil anglais de Nicolas Bourbon Vendeuvre-sur-Barse 10 septembre 2026
- Atelier créatif sur meuble Vendeuvre-sur-Barse 12 septembre 2026
- Visite guidée du Château de Vendeuvre sur Barse par l’association « les gardiens du château de Vendeuvre sur Barse », Château de Vendeuvre-sur-Barse, Vendeuvre-sur-Barse 19 septembre 2026
- JEP Concert au Château de Vendeuvre-sur-Barse Vendeuvre-sur-Barse 19 septembre 2026
- Heure du conte et atelier Vendeuvre-sur-Barse 30 octobre 2026