JEP Concert au Château de Vendeuvre-sur-Barse Vendeuvre-sur-Barse
samedi 19 septembre 2026 · Vendeuvre-sur-Barse
Informations pratiques
Vendeuvre-sur-Barse
JEP Concert au Château de Vendeuvre-sur-Barse
Château de Vendeuvre-sur-Barse Vendeuvre-sur-Barse Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
L’association des Gardiens du Château de Vendeuvre-sur-Barse organise pour la première fois un concert unique au sein de l’Orangerie du château de Vendeuvre-sur-Barse.
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, profitez d’une représentation unique d’un ensemble de clarinettes dirigé par Sophie Renaudot. Un moment suspendu dans un lieu remarquable de la région !
#JEP2026 .
Château de Vendeuvre-sur-Barse Vendeuvre-sur-Barse 10140 Aube Grand Est contact@gcvb-asso.fr
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English :
L’événement JEP Concert au Château de Vendeuvre-sur-Barse Vendeuvre-sur-Barse a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne
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