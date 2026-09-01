Informations pratiques

Vendeuvre-sur-Barse

JEP Concert au Château de Vendeuvre-sur-Barse

Château de Vendeuvre-sur-Barse Vendeuvre-sur-Barse Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

L’association des Gardiens du Château de Vendeuvre-sur-Barse organise pour la première fois un concert unique au sein de l’Orangerie du château de Vendeuvre-sur-Barse.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, profitez d’une représentation unique d’un ensemble de clarinettes dirigé par Sophie Renaudot. Un moment suspendu dans un lieu remarquable de la région !

#JEP2026 .

Château de Vendeuvre-sur-Barse Vendeuvre-sur-Barse 10140 Aube Grand Est contact@gcvb-asso.fr

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English :

L’événement JEP Concert au Château de Vendeuvre-sur-Barse Vendeuvre-sur-Barse a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne