Conférence L’histoire de la facture d’orgue aux Andelys Festival de musique baroque Centre paroissial des Andelys Les Andelys
Conférence L’histoire de la facture d’orgue aux Andelys Festival de musique baroque Centre paroissial des Andelys Les Andelys samedi 16 mai 2026.
Les Andelys
Conférence L’histoire de la facture d’orgue aux Andelys Festival de musique baroque
Centre paroissial des Andelys 16 rue Général Fontanges de Couzans Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 17:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Conférence L’histoire de la facture d’orgue aux Andelys samedi 16 mai à 17h au Centre paroissial.
Plongez dans le patrimoine local avec Christian Roy, qui retracera l’histoire fascinante de la manufacture d’orgue Dumont-Lelièvre. Une occasion unique de découvrir ce savoir-faire artisanal qui a marqué l’identité des Andelys.
Entrée Libre et gratuite .
Centre paroissial des Andelys 16 rue Général Fontanges de Couzans Les Andelys 27700 Eure Normandie lesorguesdesandelys@free.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence L’histoire de la facture d’orgue aux Andelys Festival de musique baroque
L’événement Conférence L’histoire de la facture d’orgue aux Andelys Festival de musique baroque Les Andelys a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
À voir aussi à Les Andelys (Eure)
- Festival de musique baroque des Andelys 16 Rue Gén Fontanges de Couzans Les Andelys 3 mai 2026
- Ciné Doudou Au fil de l’eau Rue Sellenick Les Andelys 3 mai 2026
- Orchestre Les Sauvages Festival musique baroque Collégiale Notre-Dame Les Andelys 3 mai 2026
- Projet Tempus – le temps des Romains, musée Nicolas Poussin, Les Andelys 23 mai 2026
- Paul Mirabel Par Amour Le Spectacle Au Cinéma Rue Sellenick Les Andelys 29 mai 2026