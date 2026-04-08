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Conférence L’histoire de la facture d’orgue aux Andelys Festival de musique baroque Centre paroissial des Andelys Les Andelys

Conférence L’histoire de la facture d’orgue aux Andelys Festival de musique baroque Centre paroissial des Andelys Les Andelys samedi 16 mai 2026.

Lieu : Centre paroissial des Andelys

Adresse : 16 rue Général Fontanges de Couzans

Ville : 27700 Les Andelys

Département : Eure

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Les Andelys

Conférence L’histoire de la facture d’orgue aux Andelys Festival de musique baroque

Centre paroissial des Andelys 16 rue Général Fontanges de Couzans Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 17:00:00
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Conférence L’histoire de la facture d’orgue aux Andelys samedi 16 mai à 17h au Centre paroissial.

Plongez dans le patrimoine local avec Christian Roy, qui retracera l’histoire fascinante de la manufacture d’orgue Dumont-Lelièvre. Une occasion unique de découvrir ce savoir-faire artisanal qui a marqué l’identité des Andelys.

Entrée Libre et gratuite   .

Centre paroissial des Andelys 16 rue Général Fontanges de Couzans Les Andelys 27700 Eure Normandie   lesorguesdesandelys@free.fr

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English : Conférence L’histoire de la facture d’orgue aux Andelys Festival de musique baroque

L’événement Conférence L’histoire de la facture d’orgue aux Andelys Festival de musique baroque Les Andelys a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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